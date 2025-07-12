Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Sinan S. yönetimindeki 01 BAR 439 plakalı otomobil ile Gürkan B. idaresindeki 01 AAC 328 plakalı traktör, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazanın ardından devrilen traktördeki sürücü Gürkan B, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan sürücüleri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı

        Benzer Haberler

        Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği d...
        Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği d...
        Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz, Avrupa'da altın madalya istiyor
        Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz, Avrupa'da altın madalya istiyor
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babas...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babas...
        Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenle...
        Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenle...
        Silahlı saldırıda vurulmuş kurgusuyla yapılan evlilik teklifi, polis merkez...
        Silahlı saldırıda vurulmuş kurgusuyla yapılan evlilik teklifi, polis merkez...
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanması s...
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanması s...