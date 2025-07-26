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        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:50
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        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

        Kökez ve Kıcak mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine iki bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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