Kozan'da orman yangını 25 saat sonra kontrol altında

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde, dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Sarp kayalıklarla kaplı bölgede süren çalışmalar sonucu yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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