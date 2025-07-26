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        Kozan'da orman yangını 25 saat sonra kontrol altında

        ADANA'nınKozan ilçesinde dün çıkman orman yangını, 25 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:15
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        Kozan'da orman yangını 25 saat sonra kontrol altında
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        ADANA'nınKozan ilçesinde dün çıkman orman yangını, 25 saat sonra kontrol altına alındı.

        Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde, dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Sarp kayalıklarla kaplı bölgede süren çalışmalar sonucu yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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