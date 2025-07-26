Para vermediği için annesini öldüren şüpheli tutuklandı
ADANA'da kendisine para vermeyen annesi Teslime Çetin'i (63) çıkan tartışmada tahta sopayla döverek öldüren Oğuz Çetin (27), tutuklandı.
ADANA’da kendisine para vermeyen annesi Teslime Çetin’i (63) çıkan tartışmada tahta sopayla döverek öldüren Oğuz Çetin (27), tutuklandı.
Olay, 24 Temmuz saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, annesi Teslime Çetin’den para istedi. Anne Çetin olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Teslime Çetin, yere yığıldı.
ANNESİNİN BAYILDIĞINI İHBAR ETTİ
Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin’in hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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