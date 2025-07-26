Para vermediği için annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin’in hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı.

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