Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Oğuz Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına almıştı.

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