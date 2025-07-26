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        Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:40
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        Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde Teslime Ç'nin (62) öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan oğlu Oğuz Ç'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Oğuz Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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