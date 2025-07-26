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        Adana'da mahalleliyi dolandırdığı iddia edilen bakkalın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürülen bakkal dükkanı sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:47
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        Adana'da mahalleliyi dolandırdığı iddia edilen bakkalın yakalanması için çalışma başlatıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürülen bakkal dükkanı sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İddiaya göre, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bakkal işleten S.E, bazı müşterilerine gıda ticaretinin gelirini bölüşme bahanesiyle ortaklık teklif etti.

        Şüpheli, teklifi kabul eden kişilerin kredi kartları, nakit parası ve ziynet eşyalarını topladı.

        Daha sonra iş yerini kapatan S.E'ye ulaşamayan vatandaşlar, polis merkezine gidip dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlının hafif ticari aracına binip mahalleden uzaklaşması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Kredi kartımı alıp alışveriş yapacağını ve limiti yükselteceğini söyledi"

        Şikayetçi olanlardan Mahmut Dinler (58), AA muhabirine, şüpheliyle uzun yıllardır tanıştıklarını söyledi.

        Mahallede esnaflık yaptığı için herkesin S.E'ye güvendiğini dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

        "Kredi kartımı alıp alışveriş yapacağını ve limiti yükselteceğini söyledi. Kimse duruma inanamıyor. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Akrabalarına dostlarına gidiyoruz, 'Bizi de dolandırdı' diyorlar. Benim ve çocuklarımın 2 milyon 300 bin liralık zararı var. Gidip şikayette bulundum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

        Dilber Bulut (39) da şüpheliye kredi kartını verdiğini anlatarak, "Kartım 5 ay kendisinde kaldı, 6'ncı ay istedim ama 'Yağ ve şeker alıp paranı ve kartını vereceğim' dedi. Karşılığında bir şey istemediğimi söyleyip kartımı geri istedim. Kartın limiti 1 milyon 50 bin lira, 350 bin lira da nakit verdim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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