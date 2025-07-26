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        Vefat eden ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne için Adana'da lokma dağıtıldı

        Sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden, rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:26
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        Vefat eden ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne için Adana'da lokma dağıtıldı
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        Sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden, rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

        Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Osbourne için merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Etkinliği organize edenlerden Caner Aygün, gazetecilere, sevdikleri bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Sanatçıyı anmak için bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Aygün, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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