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        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 05:35 Güncelleme: 30.07.2025 - 05:35
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        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada vatandaşlar, su içindeki otomobilden 3 kişi çıkardı.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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