Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Araçta, gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Filistin cephesinde İngilizlere esir düşen dedesinin mektubuna 107 yıl sonr...
        Filistin cephesinde İngilizlere esir düşen dedesinin mektubuna 107 yıl sonr...
        Kayınpederi tarafından öldürülen eşine ilk yardım yaptığı anları anlattı: 2...
        Kayınpederi tarafından öldürülen eşine ilk yardım yaptığı anları anlattı: 2...
        Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
        Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana Valiliği, 11 yaşındaki bedensel engelli Serdal Kılıç'a sahip çıktı
        Adana Valiliği, 11 yaşındaki bedensel engelli Serdal Kılıç'a sahip çıktı
        Ürdünlü tenisçiler Adana'da kampa girdi
        Ürdünlü tenisçiler Adana'da kampa girdi