Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AC 300 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara da çarpıp, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtaki 3 kişi sudan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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