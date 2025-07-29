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        İnfaz koruma memurunun öldürdüğü eşi ve kızı toprağa verildi

        ADANA'da cinnet getiren infaz koruma memuru Eyüp Verimli'nin (36) beylik tabancasıyla öldürdüğü eşi Merve (36) ile kızı Elif Verimli (8), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:10
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        İnfaz koruma memurunun öldürdüğü eşi ve kızı toprağa verildi
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        ADANA'da cinnet getiren infaz koruma memuru Eyüp Verimli'nin (36) beylik tabancasıyla öldürdüğü eşi Merve (36) ile kızı Elif Verimli (8), yan yana toprağa verildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İnfaz koruma memuru Eyüp Verimli ve eşi Merve Verimli, evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, beylik tabancasıyla önce eşi Merve’ye, ardından kızı Elif Verimli’ye ateş etti. Anneyle kızı, kurşunların isabetiyle yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan çiftin diğer kız çocuğu Şükran Eda (6) ise koşarak kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultup ateşledi. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları fenalık geçirdi. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Merve Verimli ile kızı Elif'in cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen anne ile kızı, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı tabancayla intihar eden Eyüp Verimli de ayrı bir noktaya kazılan mezarda toprağa verildi.

        BORÇLARI NEDENİYLE TARTIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

        Öte yandan Eyüp Verimli'nin borçları nedeniyle bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı, eşiyle de bu nedenle sık sık tartıştığı ortaya çıktı. Dünkü kavgada sesleri duyan komşularının müdahale etmek için dairenin kapısına geldiği, çiftin diğer kızları Şükran Eda'nın evden kaçtığı belirtildi. Dairenin kapısını kapatan Eyüp Verimli'nin, yatak odasında önce eşi Merve'yi, ardından da kızı Elif'i başlarından tabancayla vurduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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