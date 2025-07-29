Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan gelen raporda, İdris T'nin akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini aktardı.

İdris T, savunmasında, raporu kabul etmediğini belirterek, "Olayla bir ilgim yok, suça yardım eden konumunda bile değilim. Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılması için evimde plan yapılmadı. Bu iddialar gerçek dışıdır. Sağlık sorunlarım olduğu için tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Selman Ş. de hakkındaki iddiaları reddederek, "Olayla ilgisi bulunanları motosikletle dışarıda beklemedim, kimseyi silahla tehdit etmedim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.