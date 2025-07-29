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        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:59
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        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan gelen raporda, İdris T'nin akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini aktardı.

        İdris T, savunmasında, raporu kabul etmediğini belirterek, "Olayla bir ilgim yok, suça yardım eden konumunda bile değilim. Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılması için evimde plan yapılmadı. Bu iddialar gerçek dışıdır. Sağlık sorunlarım olduğu için tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Selman Ş. de hakkındaki iddiaları reddederek, "Olayla ilgisi bulunanları motosikletle dışarıda beklemedim, kimseyi silahla tehdit etmedim." dedi.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

        Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak'ta molotofkokteyli atılmasıyla ilgili tutuklanan Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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