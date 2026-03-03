Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için açılan kayıkta akıntıya kapılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için açılan kayıkta akıntıya kapılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Taşköprü çevresinde balon dizmek amacıyla Seyhan Nehri'ne açılan Ş.A. ve K.K, akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kayık, Taşköprü ayağına yakın kayalara çarparak orada mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iki kişiyi kayıktan alarak köprünün ayaklarına taşıdı.

        Daha sonra ikili, vinç yardımıyla nehirden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

        İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Sarıgeçili: "Eğitimciye şiddet, bir iş güvenliği sorununa dönüşmüştür"
        Sarıgeçili: "Eğitimciye şiddet, bir iş güvenliği sorununa dönüşmüştür"
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6,5 yıl h...
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6,5 yıl h...
        İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı (4)
        İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı (4)
        Adana'da eniştesini öldüren sanığa verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gere...
        Adana'da eniştesini öldüren sanığa verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gere...
        Adana'da kaçak 780 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 780 bin makaron ele geçirildi
        Müslüm Gürses ölümünün 13. yılında Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı
        Müslüm Gürses ölümünün 13. yılında Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı