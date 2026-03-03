Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için açılan kayıkta akıntıya kapılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Taşköprü çevresinde balon dizmek amacıyla Seyhan Nehri'ne açılan Ş.A. ve K.K, akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kayık, Taşköprü ayağına yakın kayalara çarparak orada mahsur kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, iki kişiyi kayıktan alarak köprünün ayaklarına taşıdı.



Daha sonra ikili, vinç yardımıyla nehirden güvenli bir şekilde çıkarıldı.



İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



