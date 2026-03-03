Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da eniştesini öldüren sanığa verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 4 Temmuz 2024'te Pekmezli Mahallesi'nde çıkan tartışmada eniştesi Faruk Soyyiğit'i (33) ruhsatsız tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.K'ye (29) 18 Şubat'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "Sanığın araçtan aldığı ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek Faruk Soyyiğit'i öldürdüğü, sanık ve tanık C.K'nin beyanı dikkate alındığında maktulün sanığa hakaret ettiği yönünde şüphe oluştuğu, ilk haksız hareketin kim tarafından geldiğinin kesin olarak ortaya konamadığı sonuç ve kanısına binaen sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

