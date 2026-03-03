Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:05
        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Değirmenciuşağı Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

