Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Değirmenciuşağı Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

