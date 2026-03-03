Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Adana içli köftesi

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi kenti Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden içli köfte, yöreye has tarifiyle hem evlerin hem restoranların menülerinde ilk sıralarda yer alıyor.

        Giriş: 03.03.2026 - 11:02
        MEMLEKET SOFRASI - Adana içli köftesi

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi kenti Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden içli köfte, yöreye has tarifiyle hem evlerin hem restoranların menülerinde ilk sıralarda yer alıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Adana'da her mevsim sofraları süsleyen içli köftenin tarifine yer verildi.

        Görünüşü ve pişirme yöntemiyle diğer bölgelerdeki örneklerinden ayrılan coğrafi işaretli Adana içli köftesi, ev ve restoranlarda en çok tüketilen yiyeceklerde ilk sıralarda bulunuyor.

        Hamurunun ustalıkla açılması, baharatlarla zenginleştirilen iç harcın dengeli biçimde doldurulması ve diğer şehirlerin aksine kızartılarak değil haşlanarak pişirilmesi, Adana içli köftesini sıradan bir lezzetin ötesine taşıyor.

        Geleneksel tarifin uzun yıllardır korunmasıyla lezzeti nesilden nesile aktarılan içli köfte, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Adana Kadın Kooperatifleri Birliği şeflerinden Nihal İncesöz, Adana içli köftesini sofraların "olmazsa olmazı" gördüğünü söyledi.

        Adanalıların buzdolabında mutlaka içli köfte bulundurduğunu belirten İncesöz, "İçli köfte bizim vazgeçilmez yemeğimizdir, herkes tarafından çok sevilir. Birçok bölgede içli köfte yapılmaktadır ama diğer yörelerde kızartılarak yapılıyor. Bu bize göre biraz daha ağır oluyor. Adana içli köftesi haşlandığı için biraz daha hafif oluyor." dedi.

        Adana içli köftesi için gerekli malzeme ve tarif şöyle:

        Malzeme (6-8 kişilik)

        *İç harcı için

        • 1 kilogram kuzu kıyması
        • 1 kilogram mor/pembe kuru soğan
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 1,5 paket bitkisel margarin yağ
        • 1 yemek kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        *Köfte hamuru için

        • 500 gram dana kıyma
        • 2 su bardağı esmer ince bulgur
        • 2 su bardağı irmik
        • 1 su bardağı un
        • 1 bardak su
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 1 tatlı kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı kimyon
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 yumurta

        *Haşlamak için

        • Su
        • 1 çay kaşığı limon tuzu
        • 1 çay kaşığı tuz

        Yapılışı

        1. İç harç için kıyma, ocaktaki tencereye konulur.
        2. Kıyma suyunu çekince ince ve küp şeklinde dilimlenmiş soğan eklenir.
        3. Soğan da suyunu çektiğinde margarin eklenerek karıştırılır. Ardından salça eklenir ve kokusu çıkana kadar pişirilir.
        4. Daha sonra karabiber ve tuz eklenip karıştırmaya devam edilir
        5. Malzemenin pişmesinin ardından iç harç bir kaba alınır ve donması için dolaba konulur.
        6. Köfte hamuru için esmer köftelik bulgur ve irmik suda ıslatılır.
        7. Yaklaşık 10 dakika bekletilen bulgur ve irmik, salça, tuz, kimyon, karabiber ve yumurta eklenerek yoğrulur.
        8. Malzeme karıştıktan sonra dana kıyma eklenerek yoğurmaya devam edilir.
        9. Ardından un eklenerek hamur kıvamı alıncaya kadar yoğrulur.
        10. Köftenin hazırlanması için bir kaba su konulur. Dış harç açılırken eller sık sık suyla ıslatılır.
        11. Elle açılan köfte malzemesinin içine daha önce hazırlanıp dolapta dondurulan iç harç konulur.
        12. Üst kısım birleştirilir ve yuvarlanarak köfte şekli verilir. Köfteler ne kadar ince açılırsa o kadar çabuk haşlanır ve lezzetli olur.
        13. Tencerede kaynayan suyun içine tuz ve limon tuzu atılır.
        14. Su kaynamadan konulan içli köfteler çatlar. Bu nedenle içli köfteler kaynayan suya hafifçe bırakılır.
        15. Haşlanınca su yüzeyine çıkan köfteler tencereden alınarak servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

