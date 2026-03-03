Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Ocak'ta adli kontrol tedbiri uygulanan M.C. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede M.C'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre M.C'nin, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Suriyeli M.H. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 245 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        ADASO'da sanayicilere yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
        ADASO'da sanayicilere yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
        Bakız İnşaat, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi
        Bakız İnşaat, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar Adana'da gasilhaneni...
        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar Adana'da gasilhaneni...
        Saimbeyli'de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Saimbeyli'de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
        Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama