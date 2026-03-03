Adana'da kaçak 780 bin makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İmamoğlu ilçesinde bir araçta arama yaptı. Araçta kaçak 780 bin makaron bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

