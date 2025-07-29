Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ürdünlü tenisçiler Adana'da kampa girdi

        Ürdün Tenis Federasyonuna bağlı 10 sporcu ve 2 antrenörden oluşan takım, Adana'da kampa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürdünlü tenisçiler Adana'da kampa girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ürdün Tenis Federasyonuna bağlı 10 sporcu ve 2 antrenörden oluşan takım, Adana'da kampa başladı.

        Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, AA muhabirine, kentin coğrafi konumu ve tenis altyapısıyla uluslararası kamplar için önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

        Uluslararası kamplarla Türkiye'nin ve kentin adını daha çok duyurmayı hedeflediklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

        "Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Ürdün kampımızda 10 sporcu ve 2 antrenör yer alıyor. Teniste pazarı büyütmek istiyoruz. Bu projeler kapsamında kamplarımızı artırmayı planlıyoruz. Akademiyle Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprü olmak istiyoruz."

        Kamp katılan Ürdünlü başantrenör Saif Adas da üçüncü kez bulundukları Adana'da önemli deneyim kazandıklarını, oyuncuların gelişiminin ilerlediğini anlattı.

        Yardımcı antrenör Mohammed Alyamani de Adana'nın tenis kortları, antrenman koşulları ve misafirperverliğinden memnun olduklarını ifade etti.

        Kamp 1 Ağustos'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yar...
        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yar...
        Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        İnfaz koruma memurunun öldürdüğü eşi ve kızı toprağa verildi
        İnfaz koruma memurunun öldürdüğü eşi ve kızı toprağa verildi
        Otomobillerin çarpıştığı kazada açılan kapıdan düşen sürücü yaralandı
        Otomobillerin çarpıştığı kazada açılan kapıdan düşen sürücü yaralandı
        Adana'da otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
        Adana'da otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
        Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı