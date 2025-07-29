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        Adana'da otomobilin bisikletliye çarpması kamerada

        Adana'da otomobilin, yaya geçidinden geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:11
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        Adana'da otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
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        Adana'da otomobilin, yaya geçidinden geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Emircan Y. idaresindeki 01 AJH 768 plakalı otomobil, kırmızı ışık yanan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bisiklet sürücüsü Cemal K'ye çarptı.

        Kazanın ardından yola savrulan bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemal K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü Emircan Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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