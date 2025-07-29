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        Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:49
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        Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mustafa T'nin kullandığı 01 KS 042 plakalı otomobil, Saimbeyli Caddesi'ne ara sokaktan çıkan Damla Ö. idaresindeki 01 DBK 12 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mustafa T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Mustafa T'nin çarpışmanın etkisiyle açılan otomobilin kapısından çıkıp yol kenarına uzanması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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