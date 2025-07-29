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        Otomobillerin çarpıştığı kazada açılan kapıdan düşen sürücü yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:45
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        Otomobillerin çarpıştığı kazada açılan kapıdan düşen sürücü yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa K.T., açılan kapıdan düşüp yaralandı. Mustafa K.T.’nin düştükten sonra koşarak yol kenarına gidip oturduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K.T. yönetimindeki 01 KS 042 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkıp, karşıdaki sokağa giriş yapmaya çalışan Damla Ö.'nün kullandığı 01 DBK 12 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Mustafa K.T., çarpışmanın etkisiyle açılan kapıdan düşerek yaralandı. Kısa sürede kalkıp yolun kenarına koşan Mustafa K.T., yere oturdu. Mustafa K.T.'nin yardımına koşan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa K.T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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