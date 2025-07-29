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        Adana Valiliği, 11 yaşındaki bedensel engelli Serdal Kılıç'a sahip çıktı

        Adana'da ayağındaki kemik yanlış kaynadığı için yürüyemeyen ve hayatını kaykay üzerinde geçirmek zorunda kalan 11 yaşındaki Serdal Kılıç'a, valilik yardım eli uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:04
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        Adana Valiliği, 11 yaşındaki bedensel engelli Serdal Kılıç'a sahip çıktı
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        Adana'da ayağındaki kemik yanlış kaynadığı için yürüyemeyen ve hayatını kaykay üzerinde geçirmek zorunda kalan 11 yaşındaki Serdal Kılıç'a, valilik yardım eli uzattı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Serdal Kılıç'ın yaşadığı zorlukların yakından takip edildiği ve gerekli tüm adımların hızla atıldığı belirtildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından Kılıç'ın ayağa kalktığı, doktorların ifadesine göre bir ay içinde bisiklet sürebilecek duruma geleceği ifade edildi.

        Kılıç'a bisiklet hediye edildiği belirtilen açıklamada, süreci yakından takip eden Vali Yavuz Selim Köşger'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

        "Serdal evladımızın yaşadığı tabloya kayıtsız kalamazdık. Onun yalnız olmadığını göstermek, devletimizin şefkat elini hissettirmek bizim boynumuzun borcudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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