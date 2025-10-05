Adana'da balıkçılar Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Akdeniz'e açıldı

Adana'da Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, gemi ve teknelerle Akdeniz’e açıldı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Karataş Limanı'nda "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Tekbirler getiren ve sloganlar atan grup, "Direnişe devam Gazze'ye selam", "Özgür Filistin" ve "İşgale Son" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıları lanetlediklerini söyledi.

Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Dağlı, "Adanalı hemşehrilerimizle birlikte Karataş sahilindeyiz. İnşallah mazlumlara yapılan Gazze'deki soykırım son bulur, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ortak bir nokta bulunur ve özgür Filistin'e hep beraber kavuşuruz." dedi.