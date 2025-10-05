Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da balıkçılar Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Akdeniz'e açıldı

        Adana'da Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, gemi ve teknelerle Akdeniz'e açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 18:12 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:21
        Adana'da balıkçılar Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Akdeniz'e açıldı
        Adana'da Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, gemi ve teknelerle Akdeniz’e açıldı.

        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Karataş Limanı'nda "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Tekbirler getiren ve sloganlar atan grup, "Direnişe devam Gazze'ye selam", "Özgür Filistin" ve "İşgale Son" yazılı dövizler taşıdı.

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıları lanetlediklerini söyledi.

        Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Dağlı, "Adanalı hemşehrilerimizle birlikte Karataş sahilindeyiz. İnşallah mazlumlara yapılan Gazze'deki soykırım son bulur, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ortak bir nokta bulunur ve özgür Filistin'e hep beraber kavuşuruz." dedi.

        Adana İmam Hatipliler Derneği Başkanı Veyis Şahin de Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

        Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanını taşıyan bir topluluk olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "Burada Sumud Özgürlük Filosu'nun etrafında kenetlenmiş bulunuyoruz. Bu filo yalnızca gemiden ibaret değildir, adalet, barış ve insanlık onuru adına atılmış bir adımdır. Sumud Filosu, uluslararası sularda insanlık dışı kuşatmaya karşı bir vicdan hareketi olarak yola çıkmıştır. Bizler de karadan, denizden ve her platformdan bu kutlu yolculuğun arkasında olacağız."

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından dua edildi.

        Programın sonunda Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler, Akdeniz'e açılarak tur attı.

        Bir süre sonra Karataş Limanı'na dönen gemi ile tekneler, burada vatandaşlar tarafından karşılandı.

