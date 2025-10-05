Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:53
        Adana'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Çayan Serçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Serçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

