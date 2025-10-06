Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde 34 mermi, tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu, 1 milyon lira ile 1,5 kilogram altına el konuldu.

        Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyon lira ile üzerlerine kayıtlı 2 taşınmaz, 6 otomobil ve 1 motosiklete ilişkin tedbir kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay h...
        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay h...
        Adana'da 10 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da 10 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
        Kavgada bıçakla öldürüldü
        Kavgada bıçakla öldürüldü
        Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı
        GÜNCELLEME - Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yak...
        GÜNCELLEME - Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yak...