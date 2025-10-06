Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:39
        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis verildi
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık T.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında 16 Temmuz 2024'te 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametinde ilaç kutusuna gizlediği 41 gram sentetik uyuşturucuyu iki kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve 280 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden savcı, T.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı T.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

