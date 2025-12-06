Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu

        SUNA ŞAHİN - Adana'da, serebral palsili oğlu için kendi imkanlarıyla ekipman yapan İlyas Daş, üretimini daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla açtığı atölyede sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SUNA ŞAHİN - Adana'da, serebral palsili oğlu için kendi imkanlarıyla ekipman yapan İlyas Daş, üretimini daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla açtığı atölyede sürdürüyor.

        İlyas ve Pelin Daş çiftinin 14 yaşındaki oğlu Mahmut'a henüz 6 aylıkken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

        Oğullarının tedavisiyle yakından ilgilenen aile, Mahmut'un fizik tedavi süreçlerini de doktorlarla işbirliği içinde yürüttü.

        Daş ailesi, zamanla çocuklarının büyümesiyle yürüteç, sandalye ve ayakta durma sehpası gibi Mahmut'un hayatını kolaylaştıracak ekipmanlara ihtiyaç duydu.

        Araştırmayla ekipmanların ücretinin çok yüksek olduğunu gören makine teknikeri baba, evinin balkonunda bunları yapmaya karar verdi.

        Daş, çalışmalarıyla oğlu için daha düşük maliyetle ekipmanlar yaptı.

        Yaptığı yürüteç, bisiklet, oturma sehpası gibi ekipmanları sosyal medyada paylaşması üzerine hem hasta yakınlarından hem de bazı fizyoterapistlerden sipariş almaya başlayan Daş, her geçen gün siparişlerin artmasıyla daha çok hasta çocuğa ulaşabilmek amacıyla özel bir firmadaki müdürlük görevinden istifa ederek atölye açtı.

        Daş, şubat ayında açtığı atölyesinde daha düşük maliyetle yaptığı ekipmanlarla serebral palsili hastalara umut olmaya çalışıyor.

        - "Oğlumu rol model alarak üretmeye başladım"

        İlyas Daş, AA muhabirine, makine teknikerliği mezunu olması nedeniyle ekipman yapımında zorlanmadığını söyledi.

        Kök hücre tedavisi süren oğlunun hayatını kolaylaştırmak adına başladığı ekipman yapımını severek sürdürdüğünü anlatan Daş, şöyle konuştu:

        "Oğlumu rol model alarak bu cihazları kendim üretmeye başladım. Sonrasında siparişler çoğaldıkça böyle bir atölye açma gereği oldu. Biz bu işe oğlumuzun ihtiyaçları için başladık. Şimdi yüzlerce çocuğun hayatına dokunuyor, onlara umut taşıyoruz."

        Daş, ilerde mevcut atölyeden daha büyük bir alanda üretim yapmayı planladığını belirtti.

        Fizyoterapist Burak Kırkali de Mahmut'un fizik tedavisinde kendi babasının yaptığı ekipmanları kullandığını dile getirdi.

        Bu ekipmanların yurt dışından temin edilmesi nedeniyle yüksek fiyatlı olduğunu vurgulayan Kırkali, şunları kaydetti:

        "Rehabilitasyon merkezinde tedavi sırasında egzersizlerimizi yapıyoruz ama evde devamlılığı sağlamamız gerekiyor. Bunun için aileye hem ev programı veriyoruz hem de evde kullanacağı cihazları öneriyoruz. Bu cihazlar genelde kişiye özgü üretilen cihazlar oluyor. Bu cihazlar eğer doğru kullanılır ve sürece dahil edilebilirse çocuğun fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir."

        - Ekipmanları kullanan aileler de memnun

        Dilara Şen ise Daş'ın yaptığı ayakta durma sehpası ve oturma sandalyesini serebral palsili 9 yaşındaki oğlu Mehmet Yusuf Şen'in için kullandığını ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.

        Keziban Kayatürk de 11 yaşındaki oğlunun Daş'ın atölyesinde yaptığı yürüteç sayesinde daha rahat hareket edebildiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...
        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...
        Lösemiyi yenen İkranur 3 yıl sonra okula döndü, çiçek ve balonlarla karşıla...
        Lösemiyi yenen İkranur 3 yıl sonra okula döndü, çiçek ve balonlarla karşıla...
        Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama A...
        Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama A...