Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

Dernek Başkanı İrem Tarı, merkezde öğrencilere Ukrayna'nın tarihi ve kültürünün yanı sıra dans ve şarkılarını da öğreteceklerini söyledi.

Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşının okunmasıyla başladı.

Adana'da yaşayan Ukraynalı çocukların hafta sonu kendi ülkeleriyle ilgili eğitim alabileceği merkez düzenlenen törenle açıldı.

