Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 06.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:32
İstiklal Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
