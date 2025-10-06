Habertürk
Habertürk
        Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:32
        Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

