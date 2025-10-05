Habertürk
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar "Kozaklık Günü"nü kutladı

        Adana'da yaşayan Ukraynalılar "Kozaklık Günü"nü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:59
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar, düzenledikleri etkinlikte "Kozaklık Günü"nü kutladı.

        Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince organize edilen etkinlik, Atatürk Parkı'nda yapıldı.

        Ukrayna şarkılarının seslendirildiği etkinlikte halk dansları gösterileri sunuldu, çocuklar için oyun atölyeleri düzenlendi.

        Kentte yaşayan Ukraynalıları bir araya getiren etkinlikte, el yapımı ürünler, işlemeli gömlekler, hediyelik eşyalar ve takılar satışa sunuldu.

