Adana'da yaşayan Ukraynalılar "Kozaklık Günü"nü kutladı
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, düzenledikleri etkinlikte "Kozaklık Günü"nü kutladı.
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, düzenledikleri etkinlikte "Kozaklık Günü"nü kutladı.
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince organize edilen etkinlik, Atatürk Parkı'nda yapıldı.
Ukrayna şarkılarının seslendirildiği etkinlikte halk dansları gösterileri sunuldu, çocuklar için oyun atölyeleri düzenlendi.
Kentte yaşayan Ukraynalıları bir araya getiren etkinlikte, el yapımı ürünler, işlemeli gömlekler, hediyelik eşyalar ve takılar satışa sunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.