Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde Seyfi E. ile Erdal Elik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sırada Elik bıçakla yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.