Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı

        Adana'da 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:13 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle sporcular, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nden bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Loğoğlu ve Bozan, burada anıta çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Loğoğlu, yaptığı konuşmada, her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktivitelerin özendirilmesi ve yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla ülke genelinde Amatör Spor Haftası'nın kutlandığını söyledi.

        Adana'nın yetiştirdiği başarılı sporcularıyla ülkeye gururlar yaşatan, amatör sporun kalbi durumundaki illerden olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Müdürlüğümüzce Adana'da sayısı giderek artan spor kulüplerimiz, donanımlı antrenörlerimiz ve modern tesislerimiz sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli imkanlar sunmaktayız. Biz biliyoruz ki Adanalılar sporu çok ama çok seviyor. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi spor tesislerimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya ve düzenli spor yapmaya davet ediyor, kendilerini spor tesislerimize bekliyoruz." diye konuştu.

        Bozan da amatör spora verdiği destekten dolayı Loğoğlu ve personeline teşekkür etti.

        Amatör spor kulüplerinin çocukları, gençleri sporla buluşturduğunu anlatan Bozan, durmadan, yorulmadan gururla bu işi yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Adana'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        Adana'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        Adana'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da dolandırıcılık sanığına 3 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılık sanığına 3 yıl 4 ay hapis cezası
        Motosikletli şüpheliler, otomatik tabancayla berber dükkanına saldırı düzen...
        Motosikletli şüpheliler, otomatik tabancayla berber dükkanına saldırı düzen...
        Adana'da Çukurova Üniversitesince Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi...
        Adana'da Çukurova Üniversitesince Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi...