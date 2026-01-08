Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da gasbettiği esnafın dükkanındaki kişileri alıkoyduğu öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gasbettiği esnafın dükkanındaki kişileri zorla alıkoyduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 3 suçtan 60 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:12
        Adana'da gasbettiği esnafın dükkanındaki kişileri alıkoyduğu öne sürülen sanığa dava
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gasbettiği esnafın dükkanındaki kişileri zorla alıkoyduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 3 suçtan 60 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Gültepe Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te müşteki F.K'nin pastanesindeki para, cep telefonu ve güvenlik kamerasının gasbedilmesine ilişkin tutuklanan H.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "silahla ve birden fazla kişiyle iş yerinde geceleyin yağma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 25 yıldan 60 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olaydan önce F.K'nin pastanesi için tatlı tezgahı satın aldığı H.D. ile ürünün arızalı çıkması nedeniyle telefonda tartıştığı anlatıldı.

        Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen 3 kişiyle pastaneye giden H.D'nin, silahla tehdit ettiği F.K'nin cep telefonunu, kasadaki 10 bin lirayı ve iş yerinin güvenlik kamerasını aldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

        İddianamede, F.K. ve yanındaki 5 kişiyi zorla alıkoyan sanığın, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden H.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

