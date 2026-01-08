Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sokakta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:09
        Adana'da sokakta bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta Enes Doğan (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Doğan'ı bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

