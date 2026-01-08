Adana'da sokakta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta Enes Doğan (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Doğan'ı bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

