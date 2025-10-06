Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:46
        Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan Hasan Ayrasiz (19) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

