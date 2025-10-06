Adana'da Çukurova Üniversitesince Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Filistin'e destek için yürüyüş organize edildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, akademisyenler ve öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kampüste yürüyüş yaptı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından katılımcılar, Filistin'e destek olmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Rektör Beriş, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının insanlık tarihinin utanç sayfalarından biri haline geldiğini söyledi.

Filistin halkının mücadelesini paylaştıklarını belirten Beriş, "Filistinli öğrencilere, akademisyenlere her daim kapılarımızı ve kalplerimizi açmaktan onur duyacağız." dedi.

Beriş, İsrail’in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukukun ve insanlık onurunun tüm dünyanın gözü önünde açıkça ihlal edilmesine karşı sessiz kalanlar, cinayetlerin öznesini saklayıp katilinin adını söylemekten imtina edenler, tarih nezdinde bu suçun ortaklarıdır. Soykırıma ortak olmayacağız. Bu utanç tablosu artık son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz."