Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Çukurova Üniversitesince Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi

        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Filistin'e destek için yürüyüş organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Çukurova Üniversitesince Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Filistin'e destek için yürüyüş organize edildi.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, akademisyenler ve öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kampüste yürüyüş yaptı.

        Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından katılımcılar, Filistin'e destek olmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

        Rektör Beriş, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının insanlık tarihinin utanç sayfalarından biri haline geldiğini söyledi.

        Filistin halkının mücadelesini paylaştıklarını belirten Beriş, "Filistinli öğrencilere, akademisyenlere her daim kapılarımızı ve kalplerimizi açmaktan onur duyacağız." dedi.

        Beriş, İsrail’in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Uluslararası hukukun ve insanlık onurunun tüm dünyanın gözü önünde açıkça ihlal edilmesine karşı sessiz kalanlar, cinayetlerin öznesini saklayıp katilinin adını söylemekten imtina edenler, tarih nezdinde bu suçun ortaklarıdır. Soykırıma ortak olmayacağız. Bu utanç tablosu artık son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

        ÇÜ öğrencilerinden Nisanur Dağ da "Barışın, merhametin ve vicdanın sesini yükseltmek biz gençlerin en önemli sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Adana ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazze için sessiz insan zinciri...
        Adana ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazze için sessiz insan zinciri...
        Adana'da FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası...
        Adana'da FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası...
        Trafikte sıkıştırılan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kurtarılama...
        Trafikte sıkıştırılan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kurtarılama...
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı anların görüntüsü ortaya çıktı
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı anların görüntüsü ortaya çıktı
        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
        İncefikir: Limondaki güneş yanığı doğal afettir, TARSİM kapsamına alınmalı
        İncefikir: Limondaki güneş yanığı doğal afettir, TARSİM kapsamına alınmalı