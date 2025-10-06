Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

        Giriş: 06.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:13
        Adana'da FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, tekrar sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle de irtibatının olduğunu anlattı.

        H.G'nin, FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini ve "ev ablası" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirten savcı, sanığın, sohbet toplantıları düzenlediğini, ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgüt elebaşısının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını kaydetti.

        Savcı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        H.G. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Mayıs 2024'te görülen karar duruşmasında H.G, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanığa verilen hükmü "eksik inceleme" yapıldığı gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

