        Adana Haberleri

        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da sağlık sorunları nedeniyle yıllarca çocuk sahibi olamayan Filiz Karamanlı, 7 yıl önce koruyucu aile olduğu 3 kardeşle annelik duygusunu tattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:20
        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
        Merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki emekli Filiz Karamanlı, biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamadığı için yıllarca evlat hasreti yaşadı.

        Eşinden ayrıldıktan sonra tek yaşamaya başlayan Karamanlı, koruyucu aile olan komşusundan etkilenerek evini çocuklara açmaya karar verdi.

        Karamanlı, 2018'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 1, 5 ve 9 yaşlarındaki üç kardeşe koruyucu aile oldu.

        Annelik duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşayan Karamanlı, 7 yıldır yuvasını şenlendiren ikisi kız üç çocukla yakından ilgileniyor.

        - "Çocuklar hayatıma sevgi ve güzellik kattı"

        Filiz Karamanlı, AA muhabirine, çocuk sahibi olma hayalini koruyucu ailelik uygulamasıyla gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

        Çocukların gelişiyle hayatının güzelleştiğini belirten Karamanlı, "Her zaman 'benim de çocuğum olsa, o duyguyu tatsam' diye düşünüyordum. Bu mutluluğu koruyucu aile olduktan sonra tattım. Sorumluluk almayı öğrendim. Artık sabahları kalkmak için sebebim var çünkü üç çocuğum var. Çocuklar hayatıma sevgi ve güzellik kattı." dedi.

        Karamanlı, 8, 12 ve 16 yaşına gelen kardeşlerin birlikte büyümelerine vesile olmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

        Çocukların eğitimden sosyal gelişimlerine kadar her konudaki ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini kaydeden Karamanlı, şöyle konuştu:

        "İlk başta hem onlar hem de benim için zordu. Onlar beni tanımıyorlardı, nasıl bir ortama gireceklerini bilmiyorlardı. Hiç çocuk büyütmediğim için 'sorumluluklarını alabilir miyim?' diye düşüncelerim oldu ama birbirimize alıştık. Bir çocuğun elinden tuttuktan sonra doğurmak önemli değil önemli olan onu kalbinde büyütebilmek. Günlük hayatta beraber oyun oynuyor, geziyor, yeri geldiğinde dertleşiyoruz. Sıkıntılarımızı beraber aşmaya çalışıyoruz."

        Çocuklarla aynı çatı altında yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karamanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Koruyucu aile olmak isteyenlere tavsiyem, eğer birinin kalbine dokunmak ve hayatına yardımcı olmak istiyorlarsa hiç tereddüt etmeden başvursunlar. Çatı çocukla oluşuyor, onlar da çatılarını oluştursunlar. Onlardan sonra hayatım renklendi. Onlar olunca hayatın anlamı olduğunu hissettim. Çocuklar bana hayatın güzel olduğunu hissettirdiler. 'Anne' demeleri bile beni apayrı dünyalara götürüyor. Annelik çok farklı ve güzel bir duygu. Bu duyguyu bana yaşattıkları için onlara çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

