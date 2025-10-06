Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:27 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:27
        Adana'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Adana-İskenderun Otoyolu Yumurtalık Serbest Bölge mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

