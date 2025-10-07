Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adreslerde arama yapılması ve uyuşturucuların bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

Adreslerde 705 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçiren ekipler, zanlılar H.A, S.K, Y.Ç, A.G, M.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet ve Ova mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerindeki 5 ikamete operasyon düzenledi.

