        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:52
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet ve Ova mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerindeki 5 ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde 705 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçiren ekipler, zanlılar H.A, S.K, Y.Ç, A.G, M.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adreslerde arama yapılması ve uyuşturucuların bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

