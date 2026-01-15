Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

        Miraç Kandili dolayısıyla Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:05
        Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

        6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan camide, cemaat yaklaşık 3 yıl aradan sonra kandil programında bir araya geldi.

        Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, vaaz verdi.

        Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Öte yandan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Dörtyol Çerkez Hoca Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında vaaz verdi.

        Programda, başta şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

        6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon sonrası ibadete açılan camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı ve dualar etti.

        İlçe Müftüsü Yakup Etik'in verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

        Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

