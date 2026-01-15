Habertürk
        Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

        Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:47
        Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

        Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.


        Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

        Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

