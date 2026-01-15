Habertürk
        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:04 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:04
        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kozay, bir otelde düzenlenen programda, ilçede yaptıkları çalışmaları ve planladıkları projeleri anlattı.


        Basın mensuplarının, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kozay, "Geçmişten bugüne emek vermiş ve aramızdan ayrılan basın emekçilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kalemi, objektifi ve emeğiyle kentimize değer katan tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Kozay, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

