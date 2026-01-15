Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Kozay, bir otelde düzenlenen programda, ilçede yaptıkları çalışmaları ve planladıkları projeleri anlattı.
Basın mensuplarının, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kozay, "Geçmişten bugüne emek vermiş ve aramızdan ayrılan basın emekçilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kalemi, objektifi ve emeğiyle kentimize değer katan tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.
Kozay, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
