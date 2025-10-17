Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davada yargılanan 3 sanığa 15'şer yıl hapis

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'şer yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Savcı, sanık B.B'nin tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı ile tahliyesi, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık O.B, Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Uzun süredir tutukluyum, suç işlemedim. Bizim dükkanımız zaten yıkılmadı. Hakkımızdaki beyanlar gerçek değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

"Biz bu binada asla kolon kesmedik, ağır tadilat yapmadık, kiriş kesmedik. Binanın statik yapısına asla zarar vermedik. Önceki celselerde de sürekli belirttiğim gibi binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Kimseyi silahla tehdit etmedik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise görevi sırasında herhangi bir kusuru ve ihmalinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.