Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davada yargılanan 3 sanığa 15'şer yıl hapis

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'şer yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davada yargılanan 3 sanığa 15'şer yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'şer yıl hapis cezası verildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

        Savcı, sanık B.B'nin tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı ile tahliyesi, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık O.B, Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Uzun süredir tutukluyum, suç işlemedim. Bizim dükkanımız zaten yıkılmadı. Hakkımızdaki beyanlar gerçek değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

        "Biz bu binada asla kolon kesmedik, ağır tadilat yapmadık, kiriş kesmedik. Binanın statik yapısına asla zarar vermedik. Önceki celselerde de sürekli belirttiğim gibi binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Kimseyi silahla tehdit etmedik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise görevi sırasında herhangi bir kusuru ve ihmalinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

        Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'nın "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar C.A, O.B. ve B.B'yi 15'şer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        - Binada 63 kişi yaşamını yitirmişti

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince apartmanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

        Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla bir araya geldi
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla bir araya geldi
        Adana'da otomobil ve 2 motosiklete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yara...
        Adana'da otomobil ve 2 motosiklete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yara...
        Adana'da tırdan çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adana'da tırdan çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 96 zanlı tutukl...
        GÜNCELLEME - Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 96 zanlı tutukl...
        Adana'da minibüsün 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasında
        Adana'da minibüsün 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasında
        'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 96 tutuklama
        'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 96 tutuklama