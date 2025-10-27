Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:30
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis
        12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 1 Aralık 2024'te sanığın Barbaros Mahallesi Barbaros Parkı'nda, poşete gizlediği 78,06 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık C.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

