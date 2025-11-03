Adana'da 2 çocuğun öldüğü ve annenin yaralandığı kazada 2 sürücüye hapis cezası

Adana'da çarptığı otomobildeki 2 çocuğun ölümüne ve annenin yaralanmasına neden olan tırın sürücüsüne 9 yıl, ailenin olduğu aracı sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsüne ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır sürücüsü Murat G. ve otomobil sürücüsü Abdülsamet İ, kazada ölen Almira (4) ve ağabeyi Göktuğ Gökçen'in (7) müşteki babası Barış Gökçen ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 19 Mayıs 2024'te otoyolda Ceyhan ilçesinden Adana istikametine ilerleyen sürücüler Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandığını belirtti.

Bu sırada arkadan gelen Murat G. idaresindeki tırın, Abdülsamet İ'nin sıkıştırması sonucu emniyet şeridine kayan Gökçen'in kullandığı otomobile çarptığını ifade eden savcı, çocuklar Almira ve Göktuğ'un hayatını kaybettiği, anne Emine Gökçen'in (36) ise ağır yaralandığını anlattı.