Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Adana Sebze Hali önünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun sol tarafına bırakılmış çöp konteynerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
