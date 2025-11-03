Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:43 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Adana Sebze Hali önünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun sol tarafına bırakılmış çöp konteynerine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası
        Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi
        Husumetlisini cadde ortasında öldürüp, kaçtı; lastik patlayınca yakalandı
        Husumetlisini cadde ortasında öldürüp, kaçtı; lastik patlayınca yakalandı
        Adana'da bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
        Adana'da bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü