        Adana Haberleri

        Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 06:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 06:45
        Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

        Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

