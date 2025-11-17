Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde Rüstem F'nin kullandığı 01 AAS 680 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumu ağır olan Mehmet K, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde bisikletli Muhammet Miraç'a çarpıp, ölümüne neden olan sürüc...
        Yaya geçidinde bisikletli Muhammet Miraç'a çarpıp, ölümüne neden olan sürüc...
        Adana'da minibüs şoförünün tabancayla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Adana'da minibüs şoförünün tabancayla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Adana'da bazı asistan hekimler eylem yaptı
        Adana'da bazı asistan hekimler eylem yaptı
        Adana'da öğrenciler "Geleneksel Oyunlar Tırı"nda geçmişin oyunlarını deneyi...
        Adana'da öğrenciler "Geleneksel Oyunlar Tırı"nda geçmişin oyunlarını deneyi...
        Otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Yaya geçidinde bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçtı
        Yaya geçidinde bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçtı